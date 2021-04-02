شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 2-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 2-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الجمعة: موعد صلاة الفجر 4.19 ص موعد الشروق 5.48 ص موعد صلاة الظهر 12.04 م موعد صلاة العصر 3.36 م موعد صلاة المغرب 6.20 م موعد صلاة العشاء 7.40 م طالع المزيد: وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يناقشان مبادرة تطوير الريف بقرى برج العرب الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954