شكرا لقرائتكم خبر عن 36 قتيلاً على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل في تايوان إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق في شرق البلاد اليوم الجمعة.

وأضافت أن 72 آخرين أصيبوا.

القطار الذي يقل نحو 350 شخصاً كان متجها إلى تايتونج وخرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.