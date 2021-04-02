شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع انتهي منذ 15 عاماً.. «الصرف الصحي» يعطل مشروع إسكان الشباب بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نحو ١١٠٠ من الشباب المستحقين والحاجزين في مشروع إسكان الشباب بمدينة القصير بالبحر الأحمر مشكلة كبيرة في الانتقال للإقامة بوحداتهم السكنية المتعاقدين عليها منذ ١٥ عاماً والتي يصل عددها نحو ١١٠٠ وحدة لعدم توصيل خطوط الصرف الصحي للمشروع.

وأصبحت هذه الوحدات مهجورة ومسكناً للحشرات والقوارض والزواحف ومأوى للكلاب الضالة؛ حيث يواجه المستحقون لهذه الوحدات معاناة شديدة في سداد الأقساط الشهرية لهذه الوحدات وفى نفس الوقت يستأجرون شقق للإقامة بها ما يزيد الأعباء المالية عليهم.

وأكد عدد من الشباب المتضررين في عدم توصيل الصرف الصحي للمشروع أنه تم فتح باب التقدم لحجز وحدات سكنية للشباب بمدينة القصير عام ٢٠٠٦، على أن تكون المرحلة الأولى 500 وحدة والمرحلة الثانية 600 وحدة وتم دفع المقدم بالإضافة إلى وجود مستحقين قاموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.

تم تسليم المواطنين العقود الخاصة بتلك الوحدات وبالرغم من ذلك مازالت الوحدات خاوية من السكان لعدم توصيل الصرف الصحى.

وأكد مسؤلو الاسكان بالبحر الأحمر أن مسؤوليتهم كانت بناء الوحدات فقط وأن توصيل المرافق مسؤولية مدينة القصير.