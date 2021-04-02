شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 92 مسجدًا فى 15 محافظة اليوم بمناسبة قرب شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 77 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى (92) مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1205) مسجدًا، منها (1130) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(75) مسجدًا صيانة وترميمًا.

أولًا: مساجد الافتتاحات

مديرية أوقاف المنيا

1. صالح فريد – ع صالح فريد – أبو قرقاص

2. عزبة بعزاقة – برمشا – العدوة

3. الرحمن- زرابى الرحمانية – دير مواس

4. الصحابة- مدينة العمال

5. الحاج بدوى – منسفيس – أبو قرقاص

6. الرحمة – الشيخ شبيكة- ملوي

7. عمر بن الخطاب – زاوية برمشا - العدوة

8. آل عايد – ع على عبد الرحمن – كفر لبس –مركز أبو قرقاص

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. العياش الغربي- بلطيم

10. نوفل – عزبة نوفل - مطوبس

11. مسجد الجبانة الحجر القبلي- عزبة الحجر القبلى - فوه

12. الرحمة – 40 الشراقوه - الحامول

13. الرحمة – قرية أبو كيلة – سيدى سالم

14. نصر الدين – المناوفة - الحامول

مديرية أوقاف الفيوم

15. مسجد ع وحش – سنوفر – م الفيوم شمال

16. مسجد ع مرعب – م الفيوم شمال

17. مسجد ع البر نشاوي- العدوة- م الفيوم شمال

18. مسجد على بن أبى طالب – ع عبد النبى حميدة – سنورس أول

19. مسجد السيدة زينب – م الفيوم جنوب – م فتيح

20. عباد الرحمن – ابجيج- م الفيوم جنوب

21. مسجد ع بولس – م الفيوم جنوب

22. مسجد غابور – فانوس - طامية

مديرية أوقاف الوادى الجديد

23. مسجد تنيدة الكبير - بلاط

24. الراشدين بقرية عثمان بن عفان- الفرافره

25. الروضة بقرية الرواد- الفرافره

26. السيدة زينب بغرب الموهوب- الداخله

27. السيدة نفيسة- الفرافره

28. المبارك بالفرافره- الفرافره

مديرية أوقاف المنوفية

29. أبو ناشى – غمرين - منوف

30. الإيمان- هيت- منوف

مديرية أوقاف الدقهلية

31. الكبير بالمواجد- مركز المنزلة

32. الفتان شبرا سندى – مركز السنبلاوين

33. حسن أبو على – ميت ناجى – مركز ميت غمر

34. عزبة المطب- منشأة عزت – مركز السنبلاوين

35. الرحمة كفر الحاج عزب- مركز السنبلاوين

36. لوليا غزاله – مركز السنبلاوين

37. الكبير بميت النحال – مركز دكرنس

38. عبد النبى ميت فارس – مركز بنى عبيد

39.الرحمن عزبة التحسين – مركز بنى عبيد

40. حامد العزبى – بقرية السمارة – مركز تمى الأمديد

41. القريعى بقرية السمارة- مركز تمى الأمديد

42. أبو شماله بعزبة أبو شماله – مركز بلقاس

43. السيد شلتوت بسنديله – مركز بلقاس

44. الجزيرة بجمصه- مركز بلقاس

45. المنيلاوى أبو زاهر – مركز شربين

46. كسيبه أبو جلال – مركز شربين

47. الشهداء بنقيطة

48. مسجد أبو بكر الصديق- بهوت – مركز نبروه

مديرية أوقاف البحيرة

49. الرضا – أنطونيادس- كفر الدوار

مديرية أوقاف الإسماعيلية

50. الرحمة ترعة 5 المنايف- أبو صوير

مديرية أوقاف الإسكندرية

51. مسجد 12/8- ابيس – إدارة محرم بك

مديرية أوقاف الشرقية

52. السلام الجديد – قرية نزلة العرين مركز أبو كبير

53. الرحمن الرحيم – الهوابر- ديرب نجم

54. القدس الشريف- العدوة- ههيا

55. أنس بن مالك- ههيا

56. الرحمن الرحيم- أبو حسين- الزقازيق

57. الساجدين- الزنكلون

58. السراوي- الزقازيق

59. أبو السعود- ميت أبو علي

60. عزبة عبد المجيد- الإبراهيمية

61. شحاته سالم- أولاد موسى أبو كبير

مديرية أوقاف أسوان

62. الحساناب – البحيرة- إدارة الرديسية

63. السلام- بالسوهاجية- إدارة المنشية

64. عبد الفتاح إبراهيم- الفؤادية- إدارة المنشية

مديرية أوقاف دمياط

65. الكبير أولاد خلف- الروضة

مديرية أوقاف القليوبية

66. عمرو بن العاص – الحى الخامس - العبور

67. سيدى شاور- منشأة الكرام – شبين القناطر

68. آل البيت – إسكان الشباب- العبور

69. العلمى – ميت كنانة- طوخ

70. الفاروق- كفر سعد- بنها

مديرية أوقاف الجيزة

71. الدعوة- بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر

72. الرحمن- عزبة أبو سليم - البدرشين

73.السلام – كفر برك الخيام - كرداسة

74. الرحمن – مدخل أبو طماعة - الصف

75. العتيق - المرازيق – كفر البحرى - البدرشين

76. الرحمة – منشية البكارى - الهرم

77. الرحمن- أبو جنيدي- الحوامدية

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف الوادى الجديد

78. مسجد الزراعيين بموط- الداخله

79. الرحمن بالراشده- الداخله

80. مسجد الصالحين بالمروه - الخارجة

81. مسجد الدرديرى بالهنداو - الداخله

مديرية أوقاف السويس

82. البطراوى – حى الجناين

83. مسجد بشاير النصر- بور توفيق

84. حمزه – حى فيصل - السويس

مديرية أوقاف أسوان

85. عبود بالشيخ هارون- أسوان أول

86. سيدنا الخضر- الشادر

87. الفردوس- الكرور

88. سعد الدين الجيباوي-حى شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

89. المسجد الكبير اريمون بقرية اريمون

90. سيدى غانم الأشعرى - بلطيم

91. الرحمة – كفر عسكر – كفر الشيخ

92. التوحيد – الترزى - بيلا