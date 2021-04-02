شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية ضمن بدائل الاستعداد للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخطوات التى اتخذتها الوزارة بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة منها فتح باب التقدم للراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ووكلاء تأتى فى إطار البدائل التى يتم تجهيزها من قبل الوزارة لعقد الامتحانات، مشيرة إلى أن آلية تصحيح الامتحانات الالكترونية فى حالة عقد الاختبارات على التابلت تحتاج إلى مراكز للتصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة تجهز كافة الاستعدادات والبدائل التى تحتاجها الامتحانات سواء فى حالة عقدها ورقيا أو إلكترونيا، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى عقد أول امتحانات إلكترونية للطلاب خلال العام الدراسى الجارى 2021، مشيرة إلى أن عقد الامتحانات إلكترونيا متوقف على نجاح تجربة الامتحانات التجريبية التى تعقد فى أبريل ومايو ويونيو.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم للعمل كرئيس كنترول ووكيل ورئيس لجنة إدارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020،2021، وفقط ضوابط محددة وذلك فى إطار استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى يوليو المقبل.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات التجريبية التى سيتم عقدها لطلاب الثانوية العامة فى أشهر أبريل ومايو ويونيو هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة فى الثانوية العامة وإزالة الرهبة وطمأنة الطلاب وأيضا اختبار الشبكات وسيستم الامتحانات وحصر أى مشكلات تظهر لعدم تكرارها بامتحانات شهر يوليو، والتى تكون بدرجات.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه يجب على الطلاب الاستفادة من التجربة ودخول الامتحانات التجريبية، موضحة أنه من المقرر إعلان جداول الامتحانات الخاصة بالاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب فى أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسى فى يوليو 2021.

وأوضح وزير التربية والتعليم، عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي وأن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".