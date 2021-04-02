شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية ترخيص السيارات بوحدات المرور × 13 خطوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستقبل إدارات المرور على مستوى الجمهورية جميع السائقين لتجديد تراخيص السيارات داخل وحدات المرور، ويتم القيام بمجموعة من الإجراءات حتى يتم تجديد تراخيص السيارة.وتشمل هذه الخطوات والإجراءات ما يلى:
- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل اقامتك طبقا لموجود في بطاقة الرقم القومي.
- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.
- أخذ بصمة موتور وشاسية السيارة واعتمادها من المهندس المختص.
- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص
- اعتماد الطفاية بشرط ان تكون انتاج اقل من 5 سنوات، وكذلك وان تكون ارقامها متوافقة مع ارقام الشاسية، في حالة عدم تحقيق الشرطين ستكون ملزمة بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه تقريبا.
- مراجعة اورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الاسعاف والمثلث سعرهم 125 جنية مع تسديد رسوم 30 جنيه.
- التوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز اواراق ملف التجديد واورنيك الفحص واستمارة الاستعلام امني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.
- مراجعة الورق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.
- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.
- دفع تأمين اجباري للسيارة
- دفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية .
- بعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بايصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة
- استلام الرخصة بعد الانتهاء من تجديدها واستيفاء كافة الاوراق الخاصة بها