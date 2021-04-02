شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية ترخيص السيارات بوحدات المرور × 13 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل إدارات المرور على مستوى الجمهورية جميع السائقين لتجديد تراخيص السيارات داخل وحدات المرور، ويتم القيام بمجموعة من الإجراءات حتى يتم تجديد تراخيص السيارة. وتشمل هذه الخطوات والإجراءات ما يلى: التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل اقامتك طبقا لموجود في بطاقة الرقم القومي . شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات . أخذ بصمة موتور وشاسية السيارة واعتمادها من المهندس المختص . عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص اعتماد الطفاية بشرط ان تكون انتاج اقل من 5 سنوات، وكذلك وان تكون ارقامها متوافقة مع ارقام الشاسية، في حالة عدم تحقيق الشرطين ستكون ملزمة بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه تقريبا . مراجعة اورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الاسعاف والمثلث سعرهم 125 جنية مع تسديد رسوم 30 جنيه . التوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز اواراق ملف التجديد واورنيك الفحص واستمارة الاستعلام امني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة . مراجعة الورق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف . دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية . دفع تأمين اجباري للسيارة دفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية . بعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بايصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة استلام الرخصة بعد الانتهاء من تجديدها واستيفاء كافة الاوراق الخاصة بها وتشمل هذه الخطوات والإجراءات ما يلى: