شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح "مرفق الكهرباء" لاستخدام سخان المياه والتحكم فى الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض النصائح التي تساعد المشترك على التحكم فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ، خاصة خلال استخدام سخان المياه الكهربائي ، وفيما يلي بعض النصائح التي تساعد على خفض استهلاك سخان المياه للكهرباء:

1-ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويزيد في استهلاك الكهرباء.

2-. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

3- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

6-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

