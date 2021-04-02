غدًا.. إغلاق 6 محاور مروية بسبب موكب المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الحكومة، إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد غدًا السبت الموافق 3 أبريل الجاري من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.

يأتي ذلك في إطار الإحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل.

وجاءت المحاور المغلقة على النحو التالي:

- جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو.

- مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

- منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.

- كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي.

- منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

- محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

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