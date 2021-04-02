حدث ليلاً| مدبولي: وصلنا لنسبة 88% من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء و10 ضوابط لأداء الصلاة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

مدبولي: وصلنا لنسبة 88% من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حجم السوق المصري في صناعة الدواء يبلغ حاليًا حوالي 125 مليار جنيه، ونصيب القطاع الخاص يبلغ 90 مليار جنيه، مشيرًا إلى أننا وصلنا لنسبة 88% من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء.

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مدبولي: الرئيس وجه بزيادة المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية لـ 6 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية كان لديها رؤية في تدبير احتياطيات دوائية لمواجهة أزمة كورونا.

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رئيس "جيبتو فارما": إنشاء مدينة الدواء وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة عالميًا​

قال الدكتور أحمد جهرا، رئيس مجلس إدارة شركة "جيبتو فارما"، إنه تم إنشاء مدينة الدواء وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم في مجال الدواء لتكون أحد أذرع الدولة لإنتاج الدواء الآمن والفعال وبأسعار مناسبة.

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السيسي يكشف الجندي المجهول وراء إنشاء مدينة الدواء المصرية: في ذمة الله الآن

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للدكتور اللواء صلاح الشاذلي، بسبب مجهوده في إنشاء مدينة الدواء المصرية.

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فكرة بدأت منذ 7 سنوات.. السيسي يكشف تفاصيل إنشاء مدينة الدواء المصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للحكومة على الجهد المبذول في صناعة الدواء في مصر، قائلا: "بنتكلم في حاجة بتمس مريض، المريض عنده مشكلة كبيرة أوي في إنه يجد الدواء الجيد بسعر مناسب علشان التكلفة متبقاش كبيرة سواء على الدولة أو على المواطن نفسه اللي بيشتري الدواء".

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بعد انتهاء المهلة.. تحرك حكومي للتعامل مع رافضي التصالح على مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن آلية التعامل مع الممتنعين عن تقديم طلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.

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الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على تصنيع لقاحات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مصر لديها القدرة على تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

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الرئيس السيسي يتفقد مدينة الدواء في الخانكة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة برفقة عدد من الوزراء والمسئولين.

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الخفافيش.. الصحة العالمية تكشف نتائج التحقيق في "ووهان" منبع كورونا

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن نتائج تحقيق خبراء المنظمة داخل مدينة ووهان الصينية منبع فيروس كورونا المستجد.

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مخاوف ومعاناة.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن أعراض الإصابة بكورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا جديدًا بشأن مخاوف متعلقة باستمرار معاناة 5% من مرضى كورونا ببعض الأعراض بعد تعافيهم.

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بعد انتهاء المهلة.. 8 حالات لن تقبل طلباتها للتصالح على مخالفات البناء

انتهت منذ ساعات مهلة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بتاريخ 31 مارس 2021، وذلك بعد استنفاد كافة المدد القانونية التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

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الصحة العالمية: 3 تحورات لكورونا في 15 دولة بإقليم شرق المتوسط

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن 15 دولة من بين 22 دولة بإقليم شرق المتوسط، أبلغت عن 3 تحورات ذات أهمية لفيروس كورونا المستجد.

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على مساحة 180 ألف م2.. السيسي يفتتح مدينة الدواء المصرية بالخانكة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

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بينها التراويح والجمعة.. الأوقاف تعلن مواعيد فتح وغلق المساجد خلال رمضان

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولجنة مكافحة كورونا، بالسماح بأداء صلاة التراويح بالمساجد مع عدم تجاوز الفترة الزمنية لها عن نصف الساعة فقط.

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استمرار غلق دورات المياه.. الأوقاف تعلن 10 ضوابط لأداء الصلاة في رمضان

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولجنة مكافحة كورونا، بالسماح بأداء صلاة التراويح بالمساجد مع عدم تجاوز الفترة الزمنية لها عن نصف الساعة فقط.

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رئيس الوزراء: مصر من أقل دول العالم في إصابات كورونا مقارنة بعدد السكان

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

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لمنع زيادة الإصابات.. توجيهات حكومية بتشديد مراقبة إجراءات مواجهة كورونا في رمضان

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين.

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قمر العشب النابت.. 6 ظواهر فلكية خلال شهر أبريل "تعرف عليها"

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل 6 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر أبريل الجاري.

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فيديو| مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية بوروندي

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان الأطفال العلاجية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية بوروندي.

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كذبة أبريل.. التلفزيون الألماني: السفينة إيفرجيفن عالقة مرة أخرى لكن في برلين

لم يجد برنامج Tagesschau أشهر برنامج إخباري ألماني أفضل من السفينة الجانحة في قناة السويس إيفرجيفن لتكون بطل كذبة أبريل هذا العام. وفاجأت صفحة البرنامج متابعيها بصورة لسفينة تحمل شعار شركة إيفرجرين (المالكة لإيفرجيفن) في قناة كيل الألمانية، وكتبت عليها "عالقة مرة أخرى.. سفينة الحاويات إيفرجيفين جانحة في منطقة برلين الحكومية".

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ولو على سبيل المزاح.. "الإفتاء" تحذر من المشاركة في "كذبة أبريل"

حذرت دار الإفتاء من المشاركة فيما يعرف باسم "كذبة أبريل"، حيث تعارف مجتمعيا انتشار المواقف غير الصحيحة، والتي تعتمد على "المقالب" كنوع من الترفيه بين الأصدقاء، الذي قد يصل حد التسبب في إيذاء الآخرين.

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"س وج".. كل ما تريد معرفته عن موكب المومياوات الملكية قبل انطلاقه (صور)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موكب المومياوات الملكية، من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، في موكب مهيب سوف يتحدث عنه العالم.

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مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزير الأوقاف يوضح شروط إقامة صلاة العيد بالساحات

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استعداد الوزارة لعيد الفطر المبارك.

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إلغاء "التهجد والاعتكاف".. الأوقاف تحدد ضوابط العمل بالمساجد في رمضان

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاستعدادات النهائية للصلاة في المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

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السيسي يشارك في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية.

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بسبب نقل المومياوات.. غلق محطة مترو السادات السبت المقبل لمدة 9 ساعات

أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إغلاق محطة مترو السادات السبت المقبل.

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رئيس الوزراء: وصول 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أسابيع قليلة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة تعاقدت على توريد 40 مليون جرعة لقاح كورونا.

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السودان يتخذ أول خطوة لمواجهة الملء الثاني المحتمل لسد النهضة

أفادت فضائية العربية، نقلا عن مسؤول بالحكومة السودانية، أن الخرطوم بدأت اليوم الخميس، بتفريغ مياه خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض جنوب العاصمة، في خطوة "ليست كسابقاتها"، على حد وصف المسؤول السوداني.

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الشركة المشغلة لـ"إيفر جيفين": لسنا مسؤولين عن أي تعويضات مالية مترتبة على حادث جنوحها

أعلنت الشركة المشغلة للسفينة "إيفر جيفين" أنها ليست مسؤولة عن أي تعويضات مالية تترتب على حادث جنوحها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.

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