شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة ومحافظ المنيا يفتتحون مسجد الصحابة بتكلفة 5.6 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بافتتاح مسجد الصحابة، بمنطقة مدينة العمال، بحي جنوب مدينة المنيا، ضمن 10 مساجد جديدة بالمحافظة بتكلفة 32 مليون جنيه.

يقام المسجد على مساحة 450 مترا، وبتكلفة 5مليون، و600 ألف جنية، ويضم صحن المسجد، ومصلي للسيدات، ومكاتب لتحفيظ القران الكريم، ودورة مياه وميضه ومآذنه.

فيما تتضمن جولة الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ودوري أندية وافتتاح جيم بنظام ( BOT) بنادي المنيا.

كما يتضمن برنامج زيارة وزيري الأوقاف والشباب والرياضة، التوجه لافتتاح مسجد آل عياد (بقرية نجع على حسن، بقرية نزلة أسمنت)، ثم يليه التحرك لمركز مغاغة، لافتتاح (حمام سباحة، ومول تجاري، ملعب خماسي، وصالة جيم بنظام BOT)، بنادي مغاغة الرياضي .

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، انه سيتم افتتاح 10 مساجد بالتوازي أثناء زيارة وزير الأوقاف ومرافقيه، في مراكز المنيا، وبني مزار وابوقرقاص وملوي والعدوة .

من جانبه قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضية بالمحافظة، أن زيارة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، سوف تتضمن زيارة المشروع القومي «الموهبة والبطل»، ومشروع تدريب الفتيات كرة قدم خماسي «مشروع الألف بنت.. الألف حلم»، وصالة اللياقة البدنية، bot .

وأضاف «عكاشة» كما تتضمن الجولة افتتاح حمام السباحة ألمول التجاري bot، بنادي مغاغة، وحمام السباحة بنادي بني مزار bot.