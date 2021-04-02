شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار أكشاك المرحلة الثانية من تطوير كورنيش المريوطية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بمحافظة الجيزة أن قيمة الإيجار بالأكشاك المطروحة بكورنيش المريوطية يبلغ 15 ألف جنيه، بالكورنيش و30 ألف جنيه للأكشاك الموجودة على شارع الهرم الرئيسى بجوار موقف المريوطية، بالإضافة إلى أماكن لوضع عربات المأكولات بطول الكورنيش، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتطوير الكورنيش.

وأكدت محافظة الجيزة أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المريوطية، خلال أيام، والذى تم إنشاؤه مؤخرا، بعد التخلص من القمامة والمخلفات المتراكمة على جانبي ترعة المريوطية بالمنطقة أسفل كوبرى الطريق الدائرى، حيث شملت أعمال المرحلة الأولى أعمال تدبيش الترعة وإنشاء ممشى سياحى وموقف سيرفيس بديل للموجود بتقاطع شارع الهرم والمريوطية.

ومنذ أيام طرحت أجهزة محافظة الجيزة أكشاك ووحدات لتقديم المشروبات والمأكولات للإيجار بكورنيش المريوطية والمنصورية، لتعظيم الاستفادة من الممشى السياحى والحفاظ عليه خاصة بعد تجميله وإضاءته بشكل جمالى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بتلك الأكشاك على أن يتم الالتزام بالأسعار التي تضعها المحافظة للخدمات المقدمة بطول الكورنيش من الأكشاك والعربات لعدم استغلال المواطنين والمترددين على الممشى وبما يحقق نسبة ربح للمستأجرين لضمان استمرار المشروع.

وعرضت المحافظة أماكن عربات المأكولات والمشروبات والأكشاك بحق الاستغلال من خلال إدارة العقود والمشتريات، وتم تثبيت الأكشاك الجديدة بالأماكن المخصصة لها بطول الكورنيش، ليتم افتتاحها خلال أيام قليلة.

