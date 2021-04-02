شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ وزارة التموين اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف السلع المدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الجمعة، في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الجاري.

وكشف تقرير للوزارة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكميات تكفي لمدة من 4-7 شهور مما ساهم بتوفير السلع الأساسية واللازمة داخل المنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه سنوياً بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا.

كما تقوم وزارة التموين والتجارة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تقوم شركات بنجر السكر التابعة للوزارة بإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر الجارى لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.