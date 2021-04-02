شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: توسعة شارع الورشة بمدينة الأمل لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بمحافظة القاهرة أنه فى إطار تطوير مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا"، سيتم توسعة شارع الورشة فى نهايته لفتح طريق يستوعب الكثافات المرورية بدون التأثير على المواطنين.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه يتم توسعة مسار محور الوفاء والأمل " شينزو ابى"، الجارى تنفيذه للربط بين طريقى السويس والدائرى ومدينة نصر، ويتم تسكين الأسر بوحدات بديلة بمساكن مدينة المحروسة، حيث يتسلم الأهالى وحدات مفروشة بالكامل.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية .

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.