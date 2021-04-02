شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تنهى امتحانات الفصل الدراسى الأول غدا وانطلاق التيرم الثانى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية ستنتهى من امتحانات الفصل الدراسى الأول غدا السبت 3 أبريل، على أن تستأنف الكلية الدراسة بالتيرم الثانى يوم الأحد مباشرة.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الكلية أتمت الامتحانات بنظام البابل شيت وحضوريا للطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أنه تم إعداد جدول الدراسة والمحاضرات للفصل الدراسى الثانى ويجرى حاليا مراجعته مع أعضاء هيئة التدريس وذلك تمهيدا لاعتماده وإعلانه مباشرة على موقع الكلية واتاحته للطلاب .

وأشار الدكتور جمال شحاتة إلى أن سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى ، وفقا لتوجيهات مجلس الجامعة ، على أن يتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال الأيام المحددة لحضور الطلاب وإجراء تعقيم دورى لللقاعات .