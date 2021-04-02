شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توجيهات من التنمية المحلية للمحافظين استعدادًا لشهر رمضان ومواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدة تعليمات وتوجيهات للمحافظات استعدادا لشهر رمضان المبارك، تضمنت ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وشن حملات على الأسواق والقطاعات الخدمية.

وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات استعدادا لشهر رمضان المبارك:

1. رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة.

2. التأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

3. تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى.

4. تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة.

5. التفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

6. رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

7. تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها.

8. الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

9. الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، والمتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي.

10. إلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات بإرتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.