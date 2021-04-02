شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن اكتمال توريد أكبر صفقة جرارات أمريكية جديدة بـ602 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد اكتمال توريد أكبر صفقة جرارات جديدة تعاقدت عليها مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية شملت تصنيع وتوريد 110 جرار جديد، حيث تسلمتها الهيئة على مدار 6 دفعات وصلت عبر ميناء الإسكندرية.

واستقبل ميناء الإسكندرية آخر دفعة من هذه الصفقة وضمت10 جديدة لميناء الإسكندرية، حيث تتضمن الصفقة تصنيع وتوريد 110 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار .

وتقوم هيئة السكة الحديد بإدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار.