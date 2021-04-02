شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 502 مشروع بـ6 مليارات جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تفاصيل موقف مدينتى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث إنه تبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها هذا العام 2021 داخل قرى المدينتين حوالى 502 مشروع بتكلفة قدرها 6 مليارات و200 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"الخليج 365"، أنه تم فى بداية دراسة موقف قرى إسنا وأرمنت، تم تقديم دراسة لوزارة التنمية المحلية تضم 427 مشروعا بتكلفة حوالى 5 مليارات جنيه، وعندما تم الدخول على أرض الواقع بالقرى طبقاً لرؤية رئيس الجمهورية، بالعمل على المدن والقرى وتوابعها وكل مكان به كتلة سكانية، بالعمل عليه وتوصيل جميع الخدمات التى يحتاجها المواطنين، وتم ارتفاع تلك النسبة إلى 502 مشروع بتكلفة 6 مليارات و200 مليون جنيه.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أنه يتم العمل فى أطوال كبيرة تفوق الـ300 كيلو متر من الترع بمدينتى إسنا وأرمنت لتبطينها وتغطيتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف بالأساس إلى دعم وإحلال وتجديد كامل لقطاعات المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى والرصف والإسكان الاجتماعى، والخدمات الاجتماعية من سجل تجاري ووحدات صحية ومستشفيات وشهر عقاري ومكاتب تموين، وأبنية تعليمية ومدارس وأنشطة رياضية، حيث إنه يتم العمل حالياً فى الحفر لمدرستين بقرية الرياينة بأرمنت واحدة للتعليم الأساسي والثانية تجريبية حتى التعليم الثانوى، وينتهى العمل فيها فى نهاية العام الحالى.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر: "إحنا ماشيين كويس بالنسبة لمشروعات حياة كريمة فى إسنا وأرمنت، ولدينا تكليفات بدخول كل الشركات المحلية بالعمل فيها لتوفير فرص عمل لشبابنا وأهالينا فى المشروعات التى تتم داخل قراهم، وفى المرحلة الأولى أدخلنا مركزى إسنا وأرمنت، وفى المرحلتين الثانية والثالثة ستدخل باقى مدن الأقصر فى المبادرة، وخلال 3 سنوات ستغطى المبادرة بمصر 38 ألف تابع بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه، فنحن نعمل بالتوازى مع الخطة الاستثمارية العادية للمحافظة بجانب خطة حياة كريمة، وكل الخدمات ستصل لكل المواطنين تباعاً، وكل اللى بيحلم بيه المواطن هننفذه ليه".

وأوضح محافظ الأقصر، أنه يتم ضمن المبادرة عمل كيانات صغيرة اقتصادية بمدينة أرمنت، وهى 4 مشروعات اقتصادية مميزة لخدمة الأهالى، من ورش حرفية ومصانع ألبان ومحطات محصلات زراعية وحرف يدوية وتراثية، لتقدم للأهالى بالتوازى مع الخدمات التى يحتاج إليها، حيث أنه هذا العام سيكون عام جديد فى حياة المواطنين بتوفير كل شيئ دون أية تأخير على أبناء الشعب المصرى، وكل التوفيق للرئيس والحكومة المصرية بالخروج من القري فى مبادرة حياة كريمة مكتملة الخدمات لكل مواطن صغيراً وكبيراً.