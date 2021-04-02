​​​نائب بـ"الشيوخ": مدينة الدواء ستؤمن احتياجات المصريين وتفتح باب أوسع للتصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من شأنها أن تعمل على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، مؤكدًا على أن هذه المدينة تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية في المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية، وتعتمد على أعمال التنظيف الذاتي الإلكترونى مما يساعد على استمرار الإنتاج في المصانع.

ولفت عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن المدينة أيضا من شأنها الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية خاصة أنها تضم مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية، كما أنها تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى، مما يترتب عليها ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

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