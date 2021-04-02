شكرا لقرائتكم خبر عن «زى النهارده».. وفاة بابا الفاتيكان بوحنا بولس الثاني في 2 أبريل 2005 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الثامن عشر من شهرمايو 1920 في فادوفيس ببولندا ولد يوحنا بولس الثانى بابا الكنيسة الكاثوليكية (الفاتيكان) وكان ترتيبه بين البابوات الذين تعاقبوا على الفاتيكان هو الـ(264).

شغل هذا الموقع بين عامى 1978 و2005، وكان يلقب بـ«بابا السلام»، أما اسمه الأصلى فهو كارول جوزيف فويتيالا، وكان يوحنا أو (كارول) هو الابن الثانى لعسكرى سابق، وقد توفى كل أفراد عائلته وهو صغير السن.

التحق في 1938 بجامعة «كراكاو»، كما التحق بمدرسة لتعليم الدراما المسرحية، لكن احتلال ألمانيا لبولندا في الحرب العالمية الثانية أجبره على قطع دراسته التي أكملها بعد انتهاء الحرب، وقد سمى كاهناً في 1946، ونال الدكتوراه في علم اللاهوت عام 1948، وأتبعها في 1955 بالحصول على لقب بروفيسور، وعيّن في 1958 كمطران (أسقف) لكنيسة كاراكاو.

في 1964 صار رئيس أساقفة لكنيسة كاراكاو، وأخيراً كاردينالاً عام 1967 من قبل بابا الفاتيكان بيوس الثانى عشر، إلى أن انتخب في 16/10/1978 كأول بابا غير إيطالى منذ 1522 للفاتيكان.

اتخذ اسم يوحنا بولس الثانى تكريما ًللبابا السابق يوحنا بولس الأول، الذي شغل البابوية لمدة شهر، قام يوحنا بأول زيارة خارجية في بداية العام التالى لدول في أمريكا الوسطى، كما قام خلال سنواته الـ26 في البابوية إلى القيام بـ104 زيارات لمائة وتسع وعشرين دولة، حتى عرف بـ«البابا الرحّال».

كان من بين هذه الزيارات زياراته التاريخية لبلده بولندا، التي كانت تحت الحكم الشيوعى آنذاك، مما أجج مشاعر البولنديين وكانت أحد أسباب تحول النظام السياسى هناك في آخر الثمانينيات، وكان يوحنا -أيضاً- أول بابا منذ 450 عاماً يقوم بزيارة بريطانيا الانجليكانية، لتحسين علاقات الكنيسة الكاثوليكية مع الإنجليكان.

كان في 1983 أول بابا يدخل كنيسة بروتستانتية، وفي 1986 كان أول بابا يزور معبداً يهودياً،كما زار في 1999 رومانيا ذات الأغلبية الأرثوذكسية.

قام بأول زيارة من نوعها لبابا بزيارة مسجد وبتقبيل القرآن، عند زيارته للمسجد الأموى في سوريا في 2001، وكان يوحنا تعرض لمحاولة اغتيال في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في 13 مايو 1981، لكنه نجا.

قام بزيارة الجانى في العام التالى في سجنه وعفا عنه، وفى عهده أعاد الفاتيكان علاقاته الدبلوماسية مع أمريكا في 1984 بعد قطيعة دامت 117 عاماً، وأنشأ في 1983 علاقات لأول مرة مع إسرائيل،على أثر بدءعملية السلام في الشرق الأوسط، وفى السنوات الأخيرة من حياته، عانى مرض الشلل الرعاش، إلى أن توفى«زي النهارده» فى2 أبريل 2005 عن عمر يناهز 84 عاماً.