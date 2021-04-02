شكرا لقرائتكم خبر عن «زى النهارده».. وفاة رئيس فرنسا جورج بومبيدو في 2 إبريل 1974 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان جورج بومبيدو الرئيس التاسع عشر بين الرؤساء الذين تعاقبواعلى فرنسا وهوالثانى في الجمهورية الخامسة، وجاء خلفا لشارل ديجول وشغل موقعه الرئاسى من ١٥ يونيو ١٩٦٩ حتى وفاته «زى النهارده» في ٢ إبريل ١٩٧٤.

مولود في ٥ يوليو ١٩١١ في مونتبوديف «كانتال» بوسط فرنسا، وعمل مدرساً بمدرسة مارسيليا حتى عينه كى دى روتشيلد بمصرف جى دى روتشيلد إخوان في ١٩٥٣.

ظل يترقى حتى وصل لمنصب المدير العام في ١٩٥٦ وظل يشغل منصبه هذا حتى١٩٦٢عندما عينه شارل ديجول رئيساً للوزراء، وقد شغل بومبيدو مناصب وزارية في عهد الرئيس شارل ديجول، وكان المستشار الأقرب له وقد سمى رئيساً للوزراء في إبريل ١٩٦٢، وشكل رمزاً للتجديد الديجولى، وفى الستينيات حدثت القطيعة بين ديجول وبومبيدو في عام ١٩٦٨على خلفية شائعة طالت عائلة بومبيدو وزوجته في ١٩٦٩ وعقب استقالة ديجول إثر فشل الاستفتاء أعلن بومبيدو عن ترشحه للرئاسة وقد حصل في الجولة الأولى على ٤٤.٥% وحصل في الجولة الثانية على ٥٨.٢% ليبدأ حقبته الرئاسية في ١٩يونيو ١٩٦٩حتى وفاته في ١٩٧٤وعلى الصعيدالداخلى في فرنسا استمر بالتجديد والتطوير على الصعيد الاقتصادى والصناعى، كما اضطر إلى مواجهة آثار الأزمة النفطية في ١٩٧٣، وعلى صعيد السياسة الخارجية واصل بومبيدو السياسة الديجولية الاستقلالية مع إظهار مرونة، خصوصاً تجاه أمريكا وبريطانيا.