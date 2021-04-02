​​"الاياتا": ويلي والش رئيسًا للاتحاد خلفا لالكسندر دي جونياك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، عن تعيين تولي ويلي والش رئاسة لاتحاد رسميًا، وذلك خلفا لالكسندر دي جونياك، الذي انتهت فترة ولايته، وعمل والش في مجلس محافظي "الاياتا" لما يقرب من 13 عامًا بين 2005 و 2018 ، بما في ذلك منصب رئيس مجلس المحافظين (2016-2017).

وقال "الاياتا" في بيان، إنه تم تعيين والش كمدير عام للاتحاد من قبل الاجتماع العام السنوي الـ 76، والذي عقد في 24 نوفمبر الماضي عبر الفيديو كونفرانس بسبب جائحة كورونا ، وأضاف "الاياتا" انضم والش للاتحاد بعد 40 عامًا من العمل في صناعة الطيران ، حيث تقاعد والش من مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) في سبتمبر الماضي، بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي منذ إنشائها في 2011 ، وقبل ذلك كان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية (2005-2011)، والرئيس التنفيذي لشركة Aer Lingus (2001-2005) ، وكان قد بدأ حياته المهنية في مجال الطيران في شركة Aer Lingus في عام 1979 كطيار متدرب.

من جانبه قال والش هدفي هو التأكيد علي أن "الاياتا" هو صوت قوي يدعم نجاح النقل الجوي العالمي ، وسنعمل مع المؤيدين والنقاد على حد سواء للوفاء بالتزاماتنا تجاه صناعة خطوط جوية مستدامة بيئيًا.

واضاف ان وظيفتي هي التأكد من أن الدول، التي تعتمد على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تولدها صناعتنا ، تفهم أيضًا السياسات التي نحتاجها لتقديم تلك الفوائد ، حيث يعتمد أكثر من 4 مليارات مسافر على الطيران كل عام ، وتابع "الاياتا" يبذل جهود كبيرة في إعادة الرحلات الجوية لوضعها الطبيعي ما قبل جائحة كورونا ، كما ان لدينا أهداف من أولها تطوير IATA Travel Pass.