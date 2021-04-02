طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمدينة الوحدة بزهراء المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب، طلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزيرة التخطيط، بشأن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمدينة الوحدة بزهراء المعادي بالقاهرة وعمل توسعة لمحطة المعالجة، نظرًا لأن شبكة الصرف بمدينة الوحدة متهالكة تمامًا وتحتاج للإحلال والتجديد على وجه السرعة حفاظًا على صحة المواطنين من خطورة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.

وأضاف البرلماني، أن ملف الصرف الصحي ومياه الشرب من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في ضوء حجم الإنجازات الضخمة التي تنفذها الدولة على أرض الواقع في مختلف قطاعات الدولة، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف.

وطالب النائب أحمد الطيبي، الحكومة بإدراج مدينة الوحدة بالمعادى ضمن خطة العام الحالي وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي المتهالكة بمدينة الوحدة بزهراء المعادي، وعمل المسح الشامل للمنطقة لتحديد المواقع المتهالكة ووضع جدول زمنى للانتهاء من هذا المشروع لتحسين مستوى الخدمة بالمنطقة.

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