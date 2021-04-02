شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة اليوم الخميس إنها سجلت 712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة وذلك مقارنة مع 699 إصابة و39 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة».