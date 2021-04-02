شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن شكل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن شكل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالفصل الدراسي الثاني.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: منعاً لتكرار الإشاعات الموسمية امتحانات أولى وثانية ثانوي في نهاية شهرى ابريل ومايو ٢٠٢١ سوف تكون امتحانات ورقية مجمعة في لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الاسئلة الجديد كما أعلنا من قبل بكل وضوح.

وتابع شوقي أن كل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.