شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد جداول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن وزارة التربية والتعليم ستعلن الأسبوع القادم «ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان المعظم» في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكذلك ستعلن الوزارة «ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي» وأيضا «جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي».