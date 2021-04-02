شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بجوار سجن المنيا شديد الحراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار سجن المنيا شديد الحراسة .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بجوار سجن المنيا، شديد الحراسة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

تسبب الحادث في إصابة ماركو صموئيل سمعان، 38 سنه، لا يعمل، مصاب بكسر بالساق الأيسر، مقيم بمركز المنيا .

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام ، لتلقي العلاج.