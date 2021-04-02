شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائق في حادث تصادم بطريق الصعيد أمام قرية ابيوها في أبوقرقاص بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق، في حادث تصادم، بطريق الصعيد الزراعي، أمام كوبري ابيوها، بمركز أبوقرقاص في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 4513 ن ا د، مكروباص، بتروسيكل رقم 2751 أجرة المنيا، بسبب التخطي الخاطئ .

تسبب الحادث في، إصابة عماد على إسحاق، 27 سنه، سائق، مقيم بقرية ابيوها، بمركز أبوقرقاص .

تم نقل المصاب إلى مستشفي أبوقرقاص العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة ..