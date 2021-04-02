شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موجه تربية رياضية بأزمة قلبية أثناء لعب كرة القدم بقرية بان العلم في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ موجة تربية رياضية، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بأزمة قلبية، أثناء لعب كرة القدم، بمركز العدوة في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا ، إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بوفاة تايب حسن عبدالعزيز محمد، 55 سنة، موجة تربية رياضية، بإدارة العدوه التعليمية، مقيم بقرية بان العلم، متأثرا بأزمة قلبية، أثناء لعب كرة القدم .

تم نقل الجثمان إلى، مشرحة مستشفي العدوه المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي، كشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوه، وفاة الموجة بأزمة قلبية، وهبوط حاد بالدورة الدموية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.