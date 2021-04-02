شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب والمحطة الوسيطة بطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، بجوله لمدينة قليوب، لتفقد أعمال توسعة الحارات المرورية بميدان «العاشر من رمضان»، بهدف تيسير الحركة المرورية، وإنشاء حديقة أمام مزلقان السكه الحديد، ورصف الطرق، وذلك في إطار التنسيق الحضري، وزيادة الإنارة بمحيط الميدان.

وقال بيان صحفي الخميس، إنه وفق للتصور الأخير لتطوير الميدان، تم إزاله الجزيرة الوسطى، ورفع الأعمدة الكهربائية، وجارى استكمال باقى الأعمال. جاء ذلك بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، وأحمد سعيد وأحمد جمعه نائبا رئيس المدينه.

كما قامت «ريان»، بالمرور الميدانى على المركز التكنولوجى بمدينه القناطر الخيريه، في آخر يوم لتقديم التصالح، حيث تم التأكد من سير العمل بطريقه صحيحه من الموظفين، بالإضافه إلى إزالة كافه المعوقات أمام المواطنين.

كما تم التنبيه على الموظفين بسرعه إنجاز الأعمال، وسهولة تقديم الخدمه للمواطنين، وإنهاء الطلبات الخاصة بهم، وذلك بحضور اللواء محمد سالم رئيس المدينه، والدكتور محمد علام نائب رئيس المدينه.

وفى إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمحطات الوسيطه بالقليوبيه، قامت نائب المحافظ بالمرور الميدانى على المحطة الوسيطة بمدينه طوخ، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطه، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول للتخلص الآمن منها، مشددة على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع، وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء، وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

جدير بالذكر أن مساحة المحطة الوسيطة بطوخ تبلغ حوالى 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون، منها 7 ملايين معدات وتعمل المحطة بطاقة استيعابية 400 طن يومى، وتخدم مدينة طوخ والقري وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومى.

جولة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية في ٣ مدن

جولة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية في ٣ مدن

جولة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية في ٣ مدن

جولة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية في ٣ مدن

جولة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية في ٣ مدن