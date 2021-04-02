شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار على هذه المناطق.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 2 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 2 إبريل 2021، حيث أشارت اخر صور للأقمار الصناعية الى وجود سحب متوسطة علي مناطق متفرقة من القطاع الشمالي للبلاد تعمل علي حجب اشعة الشمس بشكل نسبي مما يؤدي الي انخفاض في درجة الحرارة وقد يصاحبها سقوط بعض الامطار الخفيفة علي مناطق مختلفة.

ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بينما يكون باردا على كافة الانحاء ليلا.

وبالنسبة للظواهر الجوية فمتوقع أن يكون هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة 40% بالاضافة الى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

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- وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الجمعة 2 إبريل 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -