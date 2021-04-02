شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المنيا الجمعة 3 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير درجات الحرارة اليوم الجمعة 2ــ 4 ــ 2021 إلى التحسن في احوال الطقس، عما شهدته الأيام الماضية من طقس بارد جدا، في طقس محافظة المنيا، ويسود طقس معتدل يميل الي البرودة، وباردة ليلا.

وتشهد مراكز محافظة المنيا التسع، انخفاضا تدريجيا لدرجات الحرارة خلال يوم الجمعة حتي تصل إلى 14 درجة مئوية مع حلول المساء.

توقعات حالة الطقس الجمعة في المنيا .. والتحذيرات

في الصباح درجة حرارة تصل إلى 23 درجة، بسماء صافية، وهناك احتمال طفيف بهطول الأمطار، ويكون النسيم خفيف، خلال ساعات النهار، والرياح تهب من شمال غرب بسرعة من 7- 18 كم / ساعة,

أما عن مساء الجمعة فتنخفض درجة الحرارة إلى 14، وتشتد سرعة الرياح، وحذر خبراء الارصاد من عدم تخفيف الملابس الجمعة.