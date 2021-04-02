شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ برنامج تدريبي لطلاب المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ قسم التدريب الميداني والمعسكرات بالمعهد العالي للخدمه الإجتماعيه بكفرالشيخ بقيادة الدكتور رفعت عكاشة، رئيس القسم والدكتور محمد إسماعيل وكيل القسم اليوم الخميس في تنفيذ برنامج التدريب على مهارات الخدمة الاجتماعية لطلاب الفرقة الثانية بقاعات الدراسة في المعهد،

و حرص مشرفي المجموعات التدريبية على الإلتزام بالمواعيد المعلنة في جدول المهارات وبدأ انتظام الطلاب في الحضور.

هذا وقد قام الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ بمتابعة انتظام سير العملية التدريبية وأكد على انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني كما حث الطلاب على ضرورة الحضور والتفاعل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس والتدريب.

كما أكد على أهمية التزام الطلاب بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة.

و شارك في هذه الجولة الدكتور ماهر سكران , عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ و الدكتور محمود عطيه , وكيل المعهد لشؤون التدريب ورعاية الشباب و الدكتور أحمد الاتربي , المدير التنفيذي لمركز التعليم المستمر والدكتور عاطف النجار أمين قسم التدريب و نادية عبدالوهاب رئيس الشؤون الإدارية بالقسم.

و تم متابعة عدد من المجموعات التدريبية التي يشرف عليها كلا من الدكتور محمد حلمي بريك والدكتورة مديحة عبدالله والدكتورة ابتسام بهجت والدكتور صلاح عبدالحميد.

وفي الختام وجه عميد المعهد الشكر لقيادات ومشرفي قسم التدريب الميداني على الإلتزام والانضباط في سير العمل.

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