شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يصل مصر لحضور موكب المومياوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ ساعات قليلة زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مطار القاهرة علي رأس وفد من المنظمة في زيارة إلي مصر تستغرق يومين، تلبية للدعوة التي وجهها له الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه غدًا.

وحرص الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فور وصوله علي لقاء الوزير على هامش العشاء الذي نظمته له الوزارة بأحد المطاعم المصرية، وحضر اللقاء غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وخلال اللقاء، وجه وزير السياحة والآثار الشكر للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وذلك لتلبيته الدعوة وحرصه على المشاركة في حضور هذا الحدث، متمنياً له زيارة مثمرة يستمع خلالها بفعاليات هذا الحدث الفريد الذي لم ولن يتكرر.

وأعرب زوراب بولوليكاشفيلي عن سعادته لحضور هذا الحدث الذي سيكون حدثاً استثنائياً هاماً، مشيرا إلى أنه سوف يستثمر فترة تواجده في مصر لتكن فرصة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع الوزير وممثلي القطاع السياحي المصري، بالإضافة إلى أنه سيقوم بعمل زيارات لبعض المواقع الأثرية في مصر.

وعقب اللقاء، قام الوزير والأمين العام للمنظمة، بجولة في منطقة القاهرة التاريخية وخان الخليلي، وتحدثا مع أصحاب البازارات عن السياحة وأهميتها.

كما توجهوا بعد ذلك إلي ميدان التحرير للاطلاع على استعدادات احتفالية انطلاق موكب المومياوات الملكية.

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي إلى أنه تم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إعداد مطوية تم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة مثل الفول والطعمية والكشري والفريك وأم علي، وذلك لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام التي تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة، لافتة إلى أن هناك الكثير من السائحين الذين يسافرون للعديد من الدول للاستمتاع بتجربة الأكلات التراثية التي تتميز بها.