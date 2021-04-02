بمشاركة 50 عارضًا.. الجناح الليبي يخطف الأنظار في مهرجان التمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز، مهرجان القاهرة الدولي للتمور، في حديقة الأورمان النباتية في الجيزة، بمشاركة أكثر من 53 عارضًا وعدد من الوفود العربية من دول ليبيا وتونس والإمارات والأردن.

ويقام المهرجان، لأول مرة خلال الفترة من 1 لـ5 أبريل، حيث رصدت عدسة "الخليج 365"، العارضين والزوار.

وتم تصميم مهرجان التمور طبقًا للثقافات المختلفة، حيث شاركت جميع الشركات بارتداء الزي الرسمي لأهالي سيوة، والواحات البحرية وأسوان، معتمدين على ثقافة كل محافظة في الترويج لمبعايتهم، وهو ما لقى استحسان الزوار وشجعهم على الإقبال على الشراء.

ولم يتوقف الأمر على الشركات المصرية فقط، بل برز الجناح الليبي من قبل 5 شركات بمنتجاتهم الليبية التي تمركزت حول التمور من مدينة إجدابيا والتمر الهندي والكحل الخام.

وقالت مبروكة إبراهيم الشحات، رئيس الوفد الليبي وعضو بلدية جالو، إن عدد الشركات الليبية المشاركة بلغ 5 جمعيات، فيما سبق لشركتين المشاركة في المعرض الماضي بسيوة، مشيرة إلى أن أغلب النساء يعملن في صناعات التمور.

وأضافت مبروكة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المرأة الليبية تتحدى الحرب القائمة في ليبيا، خصوصًا في هذا التوقيت من خلال العمل على تطوير مهاراتها في إنتاج التمور والتعرف على كل ما هو جديد في عمليات التغليف والتعبئة، لافتة إلى أن المشاركة تمت من خلال الاتصال المباشر بين بلدية المدينة والمسؤولين في مصر وتحديداً وزارة الزراعة وإلا بدورهم اعطونا افضل موقع.