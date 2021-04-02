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ضياء رشوان يكشف آخر تطورات ملف مشروع العلاج للصحفيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح على المنصب، إن فترته الحالية على رأس نقابة الصحفيين عمل على تطوير الملف الصحي للأعضاء، حيث تم رفع الحد الأدنى لمشروع العلاج، خاصة في ظل أزمة جائحة .

وتابع رشوان خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية القاهرة والناس: "حرية الصحافة تبدأ بالحصول على المعلومة الصحيحة وتداول المعلومات".

وأردف: "لا نجد أي أفكار إبداعية بدون حرية الرأي وتداول المعلومات، وغياب التنوع جزء من مشكلة الإعلام والصحافة، والحالة الآن ليست إيجابية ولا في صالح المهنة".

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة الوصول إلى حلول إبداعية لمشكلاتها إلا من خلال حرية الرأي والتعبير، مضيفًا: "المعلومات الكاملة أحيانًا تغيب عن الصحفيين بسبب بعض المسؤولين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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