شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تنظم حفل إفطار بحضور قيادات كنسية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ محمد علاء الدين ماضي أبوالعزايم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، شيخ الطريقة العزمية، إقامة إفطار الوحدة الوطنية في شهر رمضان والذي يضم رموز من مشايخ الطرق الصوفية ورموز قبطية كنيسة، تحت أسم إفطار الرابطة المصرية.

وأضاف أن حفل الإفطار الرابطة المصرية في شهر رمضان، رسالة على اتحاد مكونات الشعب المصري مسلمين وأقباط في ظل المحاولات المستدامة لخلق وزرع الفتن بيننا.

وأكد أن حفل إفطار الرابطة المصرية سيتم يوم 26 رمضان بدعوة شخصيات عامة وطبقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا واتخاذ كافة الاحتياطات لتحقيق التباعد داخل قاعات واسعة بمقر الطريقة العزمية الجديد.

وأوضح أبوالعزايم أن الطرق الصوفية وبالتحديد الطريقة العزمية شكلت حلف زمن حكم جماعة الإخوان الإرهابية بينهم وبين الأقباط لحماية الشعب المصري ومواجهة ما كانت تقوم به تلك الجماعات الإسلام السياسي قبل ثورة 30 يونيو من زرع أفكار تكفير وتحريم وغيرها من الفتن بهدف خدمة أعداء الوطن ونشر حرب أهلية وقتها.

وتابع: أن مشايخ الطرق الصوفية الذين واجهوا الإخوان والتيارات السلفية والتكفيرية تحدت تلك الأفكار والفتاوى الظلامية واتحدت مع بقية المؤسسات الدينية الرسمية والشخصيات الوطنية بهدف إقامة حاجز وتفنيت اراءهم من مصادر الدين الإسلامي القائم على العدل والمساواة.

وأشار إلى أن الطرق الصوفية أول من اختارت شخصيات قبطية مسيحية لتكريمهم وإضافة لقب «رجل العام الهجري» نظير جهودهم الوطنية وخدمة الوطن وتم التكريم في احتفاليات كبيرة بمقر الطريقة العزمية بحضور مريدي وأتباع الطرق الصوفية.

ودعا أبوالعزايم وسائل الإعلام للتركيز على جهود الصوفية في جمع المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية وخدمة أهداف الوطن إزاء محاولات الجماعات الإرهابية بالخارج من تشوية والعمل ضد مصلحة الوطن.