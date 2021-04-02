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مستشار الرئيس يحذر من الأمان الزائف بعد التلقيح ضد كورونا

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، محذرا من الشعور بالأمان نتيجة الحصول على اللقاح، معقبا: «هذا شعور زائف بالأمان».

وأشار «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن الحصول على اللقاح يوفر مناعة جزئية للشخص، ويقلل حدة المضاعفات حال الإصابة، مؤكدا أن التطعيم متوفر للمصريين.

وأضاف أن مصر حصلت على كميات ضخمة من لقاح كورونا كورونا حتى الآن، متابعا: «في كميات جاية من اللقاح الفترة المقبلة».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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