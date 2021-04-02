شكرا لقرائتكم خبر عن عاود الاستقرار.. سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1 ابريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 1 ابريل 2021، عند نفس الأسعار التى سجلها فى الخامسة من مساء اليوم، بعدما قفز 6 جنيهات في ساعتين فقط متزامنا مع ارتفاعه بشكل كبير في الأسواق العالمية.

ففي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا 764.46 جنيه بعدما سجل في الخامسة مساء ، 764.20 جنيه وكان في الثالثة عصرا، 758.20 جنيه، بفارق 6 جنيهات في ساعتين فقط بينما ارتفع 8 جنيهات عن بداية التعاملات في الصباح.

وعالميا سجلت الأوقية «الأونصة» عيار 24 قيراطا 1,729.44 $، بعدما سجل في الخامسة مساء 1،728.65 $، بارتفاع دولار تقريبا، بعدما ارتفع نحو 11 دولارا فى ساعتين فقط، حيث كان سجل في الثالثة عصرا 1،718.05 $ ، بزيادة 16 دولارا عن سعر الذهب في الصباح .

سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 1 أبريل 2021

م الوحدة مصريا عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في الخامسة مساء بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 1 أبريل 2021

م الوحدة مصريا عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 873.37 جنيه 55.58 $ 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 800.59 جنيه 50.95 $ 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 764.20 جنيه 48.63 $ 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 655.03 جنيه 41.68 $ 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 509.46 جنيه 32.42 $ 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 436.68 جنيه 27.79 $ 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 363.90 جنيه 23.16 $ 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،113.58 جنيه 389.04 $ 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،164.79 جنيه 1،728.65 $ 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 87،336.84 جنيه 5،557.72 $ 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 873،368.38 جنيه 55،577.23



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