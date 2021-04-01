شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن قطع المياه عن مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة له لمدة 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوه محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتركيب عدد ٣ وصلات صلب قطر ٥٠٠ مم بين بيارة المياه المرشحة وعنبر الطلمبات المرشحة بمحطة مياه ابوالنمرس المرشحة.

مما يضطر الشركة إلى قطع المياه ولمدة ٦ ساعات لتنفيذ الاعمال وذلك اعتبارا من الساعة ال ١٠ مساءا غدا الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/٢ وحتى الساعة ال ٥ صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣

واوضحت الشركة ان المناطق المتاثرة بالانقطاع هي مركز ومدينة ابوالنمرس والقرى التابعة له، والتى من المقرر توفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجاتها عند الطلب على رقم طوارىء ١٢٥