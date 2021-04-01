شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض الإنتاح الداجني والحيواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، معرضا للإنتاج الداجني والحيواني للمرة الثالثة على التوالي، الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج الداجني والحيواني في صعيد مصر من خلال مشاركة كبري الشركات والمصانع.

خلال الافتتاح قام رئيس جامعة الاقصر بتفقد بعض الشركات والمصانع المشاركة في المعرض برفقة كلأ من: الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة التجارة، والدكتورة أمل سعد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة عفاف عبدالباسط مدير المعمل المرجعي بالأقصر، ومحمد البنا المنسق العام للمعرض.

وأشاد الدكتور محجوب رئيس جامعة الاقصر بالتنظيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي ثم دعا الشركات والمصانع لزيادة انتشارهم بمحافظات الصعيد نظراً لأهمية الإنتاج الداجني والحيواني.