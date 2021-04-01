شكرا لقرائتكم خبر عن إحاله 18 موظفا للتحقيق فى قطاعات خدمية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين .

وقامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر تحت إشراف عبدالحميد الكيلانى مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر ومتابعة الانضباط الإداري بها وتم إحالة ١٨ موظفًا وموظفة للتحقيق خلال شهر مارس ٢٠٢١ الماضي لعدم الانضباط الإداري، وتحرير ٥ محاضر من أصل ٨٤ محضرًا، وتحرير ٧٩ محضر نظر وحفظ.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس المدينة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل.