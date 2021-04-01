شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي 2021 والتى تستحق عن شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2021، التى تُعرف باسم فاتورة شهر إبريل وذلك اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021، مع منح الشركة شهر سماح لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021 دون غرامات.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

يوم 15 إبريل 2021:> إصدار فاتورة إبريل 2021 على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

يوم 14 مايو 2021:> انتهاء شهر السماح الممنوح لسداد فاتورة الأرضي 2021.

يوم 15 مايو 2021:> تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط.

يوم 14 يونيو 2021:> انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات لعدم دفع فاتورة التليفون.

يوم 15 يونيو 2021:> فرض غرامة على غير مسددي فاتورة التليفون المنزلي ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات عن شهر ابريل 2021 مع أولى دقات الساعة 12 يوم 15 إبريل 2021، عن طريق إدخال رقم التليفون وكود المحافظة على موقع الشركة المصرية للاتصالات، ويمكن من خلال الضغط على هذا الرابط معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ولكن الآن عندما يحاول العملاء مسددو فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021، الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون ستظهر لهم الرسالة التالية: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد»، وذلك حتى نهاية يوم 14 إبريل، قبل ظهور فاتورة شهر إبريل.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

الدفع الإلكتروني من خلال موقع شركة WE.

سنترالات ومراكز الشركة المصرية للاتصالات WE.

ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري وبنك التجاري الدولي.

خدمة مصاري.

خدمة فودافون كاش.

خدمة سداد.

مكاتب البريد.

خدمة فوري.

خدمة Bee.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.