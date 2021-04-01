شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع المصرية تطلب قمحًا للشحن من 1 إلى 10 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة اليوم الخميس لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الأول والعاشر من أغسطس.

قال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

يُشترط وصول العطاءات إلى الهيئة بحلول ظُهر الثلاثاء السادس من أبريل نيسان (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش)، وأن تظل سارية 24 ساعة. وينبغي أن تكون عروض القمح تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن. وقالت الهيئة إنها ستدفع مقابل الحبوب باستخدام خطابات اعتماد «عند الاطلاع».