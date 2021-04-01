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 3 اساقفة يترأسون صلوات تجنيز شيخ قمامصة المنيا بعد 53 سنة بالخدمة.. والبابا ينعيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى قداسة البابا توضروس الثاني، وفاة الأب القمص بشارة شاروبيم كاهن كنيسة الشهيد ابو سيفين بقرية أبيوها التابعة لمركز ابوقرقاص بإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، عن عمر بلغ ٨٠ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لما يقارب 53 عما.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خالص العزاء لنيافة الانبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك شيخ كهنة المنيا، وعزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه.

ولد القمص بشارة شاروبيم يوم 5 أبريل ١٩٤١ بمركز سمالوط بالمنيا، وسيم كاهنا بكنيسة الشهيد ابوسيفين بابيوها في 5 ابريل 1968، وذلك بيد المتنيح الأنبا ساويرس، مطران المنيا آنذاك، .

وبيد نيافة المطران المتنيح الأنبا ارسانيوس مطران المنيا وابوقرقاص، نال رتبة القمصية يوم 5 ديسمبر من عام ١٩97.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته مساء اليوم الخميس، وترأس الصلوات 3 اساقفة هم: الانبا فيلوباتير، اسقف ابوقرقاص وتوابعها، والانبا مكاريوس، اسقف المنيا وتوابعها، والانبا فام، اسقف شرق النيل وتوابعها، ولفيف من الاباء من مختلف ايبارشيات الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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