شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اساقفة يترأسون صلوات تجنيز شيخ قمامصة المنيا بعد 53 سنة بالخدمة.. والبابا ينعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى قداسة البابا توضروس الثاني، وفاة الأب القمص بشارة شاروبيم كاهن كنيسة الشهيد ابو سيفين بقرية أبيوها التابعة لمركز ابوقرقاص بإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، عن عمر بلغ ٨٠ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لما يقارب 53 عما.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خالص العزاء لنيافة الانبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك شيخ كهنة المنيا، وعزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه.

ولد القمص بشارة شاروبيم يوم 5 أبريل ١٩٤١ بمركز سمالوط بالمنيا، وسيم كاهنا بكنيسة الشهيد ابوسيفين بابيوها في 5 ابريل 1968، وذلك بيد المتنيح الأنبا ساويرس، مطران المنيا آنذاك، .

وبيد نيافة المطران المتنيح الأنبا ارسانيوس مطران المنيا وابوقرقاص، نال رتبة القمصية يوم 5 ديسمبر من عام ١٩97.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته مساء اليوم الخميس، وترأس الصلوات 3 اساقفة هم: الانبا فيلوباتير، اسقف ابوقرقاص وتوابعها، والانبا مكاريوس، اسقف المنيا وتوابعها، والانبا فام، اسقف شرق النيل وتوابعها، ولفيف من الاباء من مختلف ايبارشيات الصعيد.