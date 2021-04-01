شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تعريفية عن مشروع تعليم الكبار ومحو الأمية بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت اليوم أول ندوة تعريفية عن مشروع تعليم الكبار ومحو الأمية بكلية الألسن بجامعة الاقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورربيع سلامة عميد الكلية .

وحضر الفاعليات الأستاذ / خالد شمس الدين مدير عام تعليم الكبار ومحو الأمية- فرع الأقصر والأستاذ / منتصر السعيد المنسق العام لجامعة الأقصر ،وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الاقصر وهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية .

وذلك لتفعيل البروتوكول الموقع بين جامعة الاقصر وهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وذلك للتنسيق لعمل لقاءات مع الطلبة داخل قاعات المحاضرات لشرح كيفية بدء العمل والرد على استفسارات الطلاب وآليات عمل المشروع على أن يعقب اللقاءات التنسيق لعمل دورات تدريبية للطلاب بكلياتهم لشرح كيفية البدء في العمل لجذب الدارسين الأميين والتواصل فيما بينهم والتعامل مع أنماط الشخصية المختلفة من خلال المدربين المعتمدين بهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بنظام التعلم النشط .

ويأتي هذا البروتوكول في إطار تعليمات المجلس الأعلي للجامعات لمشاركة الطلاب بجميع الجامعات والمعاهد العليا بمحو أمية عدد 2 أمي عن كل عام جامعي.