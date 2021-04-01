شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبوالقمصان: تجريم الزواج تحت سن الـ 18 عاماً هذا هو الشرع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، إننا نحتاج لجنة مشكلة من جميع التخصصات سواء الاقتصاد أو التعليم أو الصحة لبحث قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أنه لابد من عمل رؤى مناسبة للعصر الذي نعيش فيه.

وأضافت نهاد أبوالقمصان، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن الشيخ محمد عبده أسس قانون بأن تعدد الزوجات والطلاق لا يقع إلا أمام القاضي، ولكن قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره الخديوي إسماعيل عام 1925 كان ملء بمصلحات شديدة الإهانة للمرأة المصرية.

وأوضحت رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، أن تغريم الزوج الذي يتزوج دون علم زوجته الأولى تعتبر مادة فخ ووهمية جدا، وهذا ليس له علاقة بالواقع من قريب أو من بعيد، ومن وضع هذه المادة ليس له علاقة بمحكمة الأسرة.

وأشارت إلى أن توصية الرئيس السيسي على عدم زواج القاصرات مهم جدا، وتجريم الزواج تحت سن الـ 18 عاماً هذا هو الشرع، منوهة بأن هذا الزواج يضر بمصلحة الفتاة.