شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٣٠٠ متر أتربة ومخلفات بطول ٢٠٠٠ متر في حملة نظافة بارمنت غرب الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب الاقصر بتكثيف أعمال خطة النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له وضرورة الإنتهاء قبل حلول شهر رمضان من رفع كافة الأتربة والقمامة ومخلفات المباني وناتج تطهير الترع والمصارف المتراكمة لضمان الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل.

حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع مركز ارمنت غرب الاقصر حيث تم تكثيف أعمال النظافة بمنطقة الجرف وميدان مجمع المحاكم ومنطقة الصبيحة وشارع مستشفى الحميات وشارع ترعة السواحل ومنطقة النفق بالمراعزة الشرقية وذلك باجمالي طول ٢٠٠٠م وتم رفع ٣٠٠م٣ من القمامة والاتربه ومخلفات مباني بمعدات الوحدة المحلية ،وتحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات فى أرجاء الأقصر.