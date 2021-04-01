شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الوقائية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، حملة ميدانية مكبرة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطُرق الرئيسية والشوارع الفرعية والأسواق الشعبية لتسيير الحركة المرورية، شملت شوارع حى جنوب ومنطقة سوق شرق السكة الحديد وشارع المدينة المنورة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

تمت الحملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية داخل نطاق المدينة تحت إشراف اللواء أشرف منير، نائب مدير أمن الأقصر، وبمعاونة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر، وبمشاركة مسئولي الأحياء ورجال المتابعة الميدانية ومسئولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الاقصر والوقاية من فيروس كورونا .

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام، وتأكيد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.