شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإنجيلية» يهنئ ثروت قادس لانتخابه ممثلًا للجاليات ببرلمان «لانغن وأوفن باخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس ثروت قادس، لانتخابه ممثلًا عن الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن وأوفن باخ في هسن بألمانيا.

وأرسل رئيس الإنجيلية برقية تهنئة، قال فيها: تلقيت بكل سرور خبر انتخاب الدكتور القس ثروت قادس ممثلًا عن الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن وأوفن باخ في هسن بألمانيا.

أتقدم بأطيب التهاني لفوزه بالمنصب، وأتمنى له النجاح في كل خطواته وأن يكون المنصب الجديد لخدمة كافة من يمثلهم.