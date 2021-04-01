شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المنح المجانية لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الخاصة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إلتقى اليوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع رؤساء عدد من الجهات التعليمية والشركات، لبحث سبل التعاون والتنسيق المستمر في جهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالى مطروح، خاصة توفير مزيد من المنح الدراسية بالجامعات لأبناء المحافظة خلال العام الدراسى المقبل بكليات القمة والتخصصات العلمية المطلوبة لحاجة سوق العمل خاصة بالمجالات التكنولوجيه.

حيث أبدت تلك الجهات التعليمية والشركات إستعدادها التام لتوفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح مع مشاركتها المجتمعية في خدمة المجتمع المحلى وتوفير مزيد من الكوادر للمشاركة في نهضة وتنمية المحافظة، ووجه محافظ مطروح الشكر لتلك الجهات.

جاء ذلك خلال المشاركة في مؤتمر دور التحول الرقمى الذي نظمته الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم .

يذكر أن محافظة مطروح نجحت في العام الدراسى الماضى في توفير128 منحة دراسية لأبناء مطروح بعدد من كليات القمة بالجامعات الخاصة والجهات التعليمية، ومنها 50 منحة دراسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.